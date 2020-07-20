Doğa cennetinde kaçaklar yıkılıyor

ANTALYA'DA 'İmar Barışı' kapsamında fırsatçıların açık adresi haline gelen Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde yer alan ve doğal SİT alanı bölgesi olan Yamansaz'daki kaçak yapılaşmaya el atıldı. SABAH Akdeniz'in sıklıkla gündeme taşıması sonrası bölgedeki yapılar mercek altına alındı. Sazlık alan içine kamufle edilen gecekondular tek tek yıkılmaya başlandı.

250 KAÇAK TESPİT EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Yapı Kayıt Belgeleri iptal edilen yapılar 31 yapı Muratpaşa Belediyesi tarafından yıkıldı. İlçedeki 218 kaçağın daha yıkılacağı öğrenildi. Yapı Kayıt Belgesi alırken yalan beyanda bulunanlar hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı da açıklandı.

SAZLIK İÇİNDE KAMUFLAJ

2018 yılı öncesinde yapılmış olması kriterini karşılamak amacıyla, uydu fotoğrafları ile karşılaştırmada sorun yaşamak istemeyen imar uyanıklarının gecekondularını sazlık alan içine kamufle etmesi dikkat çekti. Diğer taraftan hazine arazilerinin sahipliği olduğu süsü verilmek için dikilen zeytin ve badem fidanlarının altına çekilen sulama hortumu oyunu ortaya çıktı. Tarla süsü verilerek etrafı çevrilen bazı arazilerde fidanlar ekipler tarafından sökülerek, çevresi açıldı. Formalite olarak serilen hortumların iki ucunun da herhangi bir yere takılı olmadığı ortaya çıktı. Bazı arazilerde ise bu yöntemin uyanıklar tarafından uygulanmaya devam edildiği görüldü. Antalya'da İmar Barışı fırsatçılarının talanına uğrayan Ermenek Mahallesi ve Yamansaz bölgesindeki kaçak yapıların yıkımların süreceği öğrenildi.