En acı şöhret

BURDUR'DA bir restoranda kebap ustası Aliihsan Karabacak'a (57), arkadaşları şaka yapmak için acı biber yedirdi. Bu anlar gizlice videoya da kaydedildi. Biberi iştahla yiyen Karabacak, acılığı karşısında 'erkeklik yok' sözü ile sosyal medyada fenomen oldu. Karabacak'ın biber yerken çekilen videosu sosyal medyada 10 milyonun üzerinde görüntülendi.

ŞARKISINI BİLE YAZDI

Aynı zamanda yerel sanatçı olan ve 28 bestesi olan Karabacak, söz ve müziği kendisine ait 'Biber' adlı şarkısına Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde klip çekti. Klip çekimleri 5 gün sürdü. Karabacak, acı biber yediği klibin sonunda, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne atlayarak, acının etkisinden kurtulmaya çalıştı. Youtube kanalında paylaştığı klip büyük ilgi gördü. Burdur'da 30 yıldan fazla kebap ustası olarak çalıştığını söyleyen Karabacak, "Yediğim biber öylesine acı ki, dünyam şaştı. Bu olay üzerine sözü ve müziği kendime ait 'Biber' isimli bir şarkı yaptım. Dinleyenler beğenince klip de çektim. Beğenilmesinden dolayı memnunum" dedi.