Film sahnesi gibi

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesi Kundu turizm bölgesinde kurulan Ters Ev Aksiyon Parkı'nın son konuğu, 'Antalyalı Örümcek Adam' olarak bilinen Burak Soylu oldu. Soylu kostümünü giyerek ziyaret ettiği evde, turistlerle fotoğraf çektirdi. buzdolabı, süpürge, televizyon, tuvalet ve buzdolabına kadar her şeyin alışılmışın dışında ters durduğu evde çekilen Örümcek Adam fotoğrafları film sahnelerini aratmadı.

TAVANDA YÜRÜDÜ

Fotoğraflarda tavanda yürüyor gibi çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Soylu, "Bu mekan tam kahramanıma göre. İnsanlarla bol bol fotoğraf çektirdim. Hem insanlar hem de ben mutlu oldum" dedi.