Gençlere güven tam

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eni sezonda kadrosunda daha fazla genç oyuncuya yer vereceğini açıklayan Fraport TAV Antalyaspor'da geleceğe yatırım devam ediyor. Daha önce Emre Uzun ve Serdar Poyraz'a profesyonel imza attıran Akrep, Kaan Mert Nasırcılar, Apti Mert Çayır ve Mustafa Acar'ı da profesyonel olarak bünyesine kattı.
Her üç futbolcu da 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı beyazlı takımda gençlere yönelimin sinyanini daha önce de Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk vermişti. ALTYAPIYA ÖNEM
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, daha önce yaptığı açıklamada "Bundan sonraki stratejimiz genç oyuncular üzerine kurulu. Altyapısından daha fazla faydalanan bir Antalyaspor yaratabilmek, daha gençleşmiş bir takım oluşturabilmek en önemli hedeflerimiz
" ifadelerini kullanmıştı.
ANTALYASPOR
bu sezon en çok genç oyuncuya kadrosunda yer veren takımlar arasında üst sıralarda yer aldı. Antalyaspor'da Doğukan Sinik, Paul Mukairu, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Halil İbrahim Sevinç gibi isimler sahada kırmızı beyazlı formayı başarılı bir şekilde terleterek bu sezon ligde dik- kat çeken isim- ler arasına girdi.