Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Gençlere güven tam

Gençlere güven tam

FTA ’da gençlik yatırımı sürüyor. Altyapıdan genç oyuncular , ve ’la 3 yıllık sözleşme imzalandı

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Gençlere güven tam
Yeni sezonda kadrosunda daha fazla genç oyuncuya yer vereceğini açıklayan Fraport TAV Antalyaspor'da geleceğe yatırım devam ediyor. Daha önce Emre Uzun ve Serdar Poyraz'a profesyonel imza attıran Akrep, Kaan Mert Nasırcılar, Apti Mert Çayır ve Mustafa Acar'ı da profesyonel olarak bünyesine kattı. Her üç futbolcu da 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı beyazlı takımda gençlere yönelimin sinyanini daha önce de Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk vermişti. ALTYAPIYA ÖNEM
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, daha önce yaptığı açıklamada "Bundan sonraki stratejimiz genç oyuncular üzerine kurulu. Altyapısından daha fazla faydalanan bir Antalyaspor yaratabilmek, daha gençleşmiş bir takım oluşturabilmek en önemli hedeflerimiz" ifadelerini kullanmıştı.
ANTALYASPOR bu sezon en çok genç oyuncuya kadrosunda yer veren takımlar arasında üst sıralarda yer aldı. Antalyaspor'da Doğukan Sinik, Paul Mukairu, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Halil İbrahim Sevinç gibi isimler sahada kırmızı beyazlı formayı başarılı bir şekilde terleterek bu sezon ligde dik- kat çeken isim- ler arasına girdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlere güven tam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA