Gençlere güven tam

eni sezonda kadrosunda daha fazla genç oyuncuya yer vereceğini açıklayan Fraport TAV Antalyaspor'da geleceğe yatırım devam ediyor. Daha önce Emre Uzun ve Serdar Poyraz'a profesyonel imza attıran Akrep,Her üç futbolcu da 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı beyazlı takımda gençlere yönelimin sinyanini daha önce de Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk vermişti. ALTYAPIYA ÖNEMAntalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, daha önce yaptığı açıklamada "" ifadelerini kullanmıştı.bu sezon en çok genç oyuncuya kadrosunda yer veren takımlar arasında üst sıralarda yer aldı. Antalyaspor'da Doğukan Sinik, Paul Mukairu, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Halil İbrahim Sevinç gibi isimler sahada kırmızı beyazlı formayı başarılı bir şekilde terleterek bu sezon ligde dik- kat çeken isim- ler arasına girdi.