Güvercinler kıyasıya yarıştı

TÜRKİYE'NİN en eski ve köklü güvercin yarışması olarak kabul edilen Alanya Oyun Kuşu Yarışması Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşti. Yarışmaya Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinden 88 güvercin katıldı. Yarışlarda birinciliği Manavgat'tan Soner Keçer, ikinciliği Alanya Oyun Kuşu Yetiştiricileri Derneği Başkanı Kasım Demirpulat ve üçüncülüğü ise Alanya'dan Hakan Akan kazandı.

BU BİR SEVDA

Kupalar hakem heyeti tarafından takdim edildi. Dernek Başkanı Kasım Demirpolat, yarışların 2012 yılından beri devam ettiğini vurguladı. Güvercin yetiştiriciliğinin bir sevda olduğunu vurgulayan Kasım Demirpolat, "Güvercin sevdasına her kesimden arkadaşlarımız var. Yarışlara katılım her yıl artıyor. Bu sevdanın daha geniş kitlelere ulaşması sevindiriyor. Gelecek yıllarda katılım artmasını bekliyoruz" dedi.