İlk rekortmen Isparta’dan çıktı

HER yıl Kurban Bayramı öncesi ortaya çıkan rekortmen boğaların bu yıl ilki Isparta'dan çıktı. Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde Enes Akdağ'a ait besihanede yetiştirilen şarole cinsi 1.3 tonluk ismindeki boğa Kurban Bayramı öncesinde 30 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Besihane sahibi Enes Akdağ, boğaya 34 aydır baktıklarını belirterek, kendisini kuru kaba ve doğal yemlerle beslediklerini söyledi.

SAHİBİ ÇOK İDDİALI

Akbağ, "Ağırlığı bir ton 300 kilogram. Bölgemizde bu ağırlıkta başka bir büyükbaş hayvan olduğunu düşünmüyorum. Bir yaşına kadar anne sütü emdi ve doğal beslendi" diye konuştu.