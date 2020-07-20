Maske izi değil virüs korkutsun

ANTALYA'DA yaz mevsiminin gelmesi ile hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar ulaşırken, başta Konyaaltı sahili olmak üzere deniz kenarları tatilci akınına uğradı. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gözlenen tatilcilerin çevreye attığı maskeler dikkat çekti. Sahilde vatandaşların büyük kısmı iç içe oturup güneşlenirken, denize girenlerin çoğunlukla çocuk olduğu gözlendi. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen maske takmayanlar, güneş izini bahane etti.

TEPKİ GÖSTERDİ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid- 19 Virüs Salgını Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, vatandaşların maske takmamasına ve sosyal mesafe kuralına uymamasına tepki gösterdi. Prof. Dr. Yalçın, "Bu gördüğümüz manzara, bu mevsimde beklediğimiz düzeylere ulaşmamızı engelliyor. Bu kadar önlem, izolasyon, karantina önlemlerine rağmen beklenilen noktalara henüz ulaşılmış değil. Bilim Kurulu insanları bu konu hakkında kafa yoruyor ve bizim söylediklerimizin dikkate alınmadığını görüyorum. Cidden üzülüyorum. Hiçbir şey olmamış gibi davranılıyor. Geçen yıldan hiçbir farkımız kalmamış. Bir ders çıkarmamız gerekiyordu. Bu ders çıkarılmamış. Vaka sayılarının düşmüş olması gerekirdi ama olmadı. Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor" dedi.

MUTLAKA MASKE TAKIN

Her ortamda maske takılmasını öneren Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Denizde çıkartabilirsiniz ama denizden çıktıktan sonra mutlaka maske takın. Sıcak nedeniyle terleyeceksinizdir O yüzden yanınıza birkaç tane daha maske alın. Terle birlikte maske ıslandığı zaman etkinliği kalkıyor, o nedenle yeni maske kullanın. Sosyal mesafeye dikkat edip, elimizi de sık sık yıkayalım. Elimizi yıkama olanağımız yoksa küçük el antiseptiğiyle ya da kolonyayı yanımızda bulundurabiliriz" dedi.