Transfer borsası

FTA Antalyaspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Kırmızı beyazlı takımın son gözdesinin Gaziantep FK'nin devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexandru Maxim olduğu öğrenildi. Bonservisi Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'de bulunan Rumen futbolcu, sezonun ikinci yarısında gösterdiği performans ile Antalyaspor'un yanı sıra Göztepe ve Kasımpaşa'nın da radarına girdi.
30 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, Süper Lig'in ikinci yarısıında forma giydiği 14 maçta 7 gol 2 asiste imza attı. GENÇ OYUNCU
Diğer taraftan FTA Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'un Manisaspor'un 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Budak için ısrarının da sürdüğü öğrenildi.
Manisaspor
altyapısından yetişen
Bilal, bu sezon 3'üncü
Lig'de 20 müsabakada 973
dakika oynadı. Genç orta
saha 3 kez fileleri havalandırdı.
Bilal Budak için Fenerbahçe'nin
de devrede
olduğu iddia edildi.