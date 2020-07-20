Transfer borsası

FTA Antalyaspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Kırmızı beyazlı takımın son gözdesinin Gaziantep FK'nin devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexandru Maxim olduğu öğrenildi. Bonservisi Almanya Bundesliga ekiplerinden30 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, Süper Lig'in ikinci yarısıında forma giydiği 14 maçta 7 gol 2 asiste imza attı. GENÇ OYUNCUDiğer taraftanManisasporaltyapısından yetişenBilal, bu sezon 3'üncüLig'de 20 müsabakada 973dakika oynadı. Genç ortasaha 3 kez fileleri havalandırdı.Bilal Budak için Fenerbahçe'ninde devredeolduğu iddia edildi.