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Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Transfer borsası
FTA Antalyaspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Kırmızı beyazlı takımın son gözdesinin Gaziantep FK'nin devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexandru Maxim olduğu öğrenildi. Bonservisi Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'de bulunan Rumen futbolcu, sezonun ikinci yarısında gösterdiği performans ile Antalyaspor'un yanı sıra Göztepe ve Kasımpaşa'nın da radarına girdi. 30 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, Süper Lig'in ikinci yarısıında forma giydiği 14 maçta 7 gol 2 asiste imza attı. GENÇ OYUNCU
Diğer taraftan FTA Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'un Manisaspor'un 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Budak için ısrarının da sürdüğü öğrenildi. Manisaspor altyapısından yetişen Bilal, bu sezon 3'üncü Lig'de 20 müsabakada 973 dakika oynadı. Genç orta saha 3 kez fileleri havalandırdı. Bilal Budak için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia edildi.
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Transfer borsası
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