69 proje lafta kaldı

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 1 yıllık icraatlarının değerlendirildiği 2019 faaliyet raporu, geçen hafta yapılan AK Parti'nin çekimser 73 evet oyu ile kabul edildi. Ancak Böcek'in seçimlerde vadettiği 77 projenin büyük bir bölümünün hayata geçirilmemesi, devam eden projelerin durdurulması, bir de 16 ayda toplam 557 milyon lira borçlanma yetkesi alması tartışma çıkardı.Mecliste faaliyet raporunu değerlendiren AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin, Böcek'in geride kalan 1.5 yıllık performansı ile sınıfta kaldığını söyledi. "Hedefleri siz koydunuz sonuçlar ortada" diyen Çetin, "Bu hedeflerle ilgili yaptıkları, faaliyetleri bizlere verildi. Aslında notu kendi kendine verdi. Maalesef bu notlarla Başkan Böcek sınıfı geçemedi. Sağına, soluna baktık. Altından üstünden baktık. Kanaat notu bile kurtarmadı. Bir de iki kez borçlanma yetkisi aldı. Borçlanmaların karşılığı maalesef Antalya'da sağlıklı bir yatırıma dönüştürme hususunda sınıfta kaldılar" dedi.Başkan Böcek'in icraatları ile değil farklı gündemlerle öne çıktığını söyleyen Çetin, "Farklı biçimlerde de olsa mutlaka alanda olur. Faaliyetleri harekete geçirir. Hem kendini hem kurumu hem şehrini ülke gündemine taşır. Ama Sayın Böcek, bu yöntemi benimseyerek değil başka şekillerde gündeme geldi. İşçi kıyımı ve sürgünler ile gündeme geldi. Bir de varsa yoksa Konyaaltı sahili. Her ne kadar CHP Konyaaltı sahili ile uğraşmış olsa da Antalya halkının faydalandığı sahil projesi hizmet vermeye devam ediyor. Şuanda Büyükşehir Belediyesi, Türel'in yapmış olduğu projeler üzerinden Antalya halkına hizmet sunmaya devam ediyor. Hizmet yapılmadığı gibi 2018 yılı yazan tabelaların söküldüğünü görüyoruz. Altgeçitlerden tabelaların sökülüyor olması hoş bir durum değil" diye konuştu.Çetin, göreve gelir gelmez Başkan Böcek'in 200 milyon liralık borçlanma yetkisini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasıyla kullandığına atıfta bulanarak, "Bu geleneğini sürdürdü. Süreç içerisinde parça parça 50, 12, 15, ve 10 milyon lira borç kullanıldı. Daha önce borçlanma için gerekçe gösterilen Kent Müzesi Kompleksi, zemin altı katlı otoparkı ve çevre düzenlemesi gibi bazı projelerin yapımı tekrar gerekçe gösterilerek 200 milyon ve 70 milyon olarak üzere iki toplamda 270 milyon lira borçlanma yetkisi aldı. Akıllara geride bıraktığımız mart ayı meclisinde 'Falez Bandı Aydınlatılması İşi' için 10 milyon liralık borç yetkisi alınmasına rağmen falezlerin hala karanlığa gömülü olması geldi. Borçlanmalara karşılık kullanılması gereken paraların yerinde kullanılmadığıyla alakalı endişelerimiz var" ifadelerini kullandı.AK Parti Sözcüsü Ali Çetin, 16 aydır gözle görülür bir projenin hayata geçirilmediğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Bunu söylemekten hicap duyuyoruz ama 3 tane kasap dükkanı, birkaç süt dağıtmayla ve çok büyük bir işmiş gibi 19 ilçede de bunun reklamını yapıp ciddi manada reklama para harcayıp biz tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözetiyoruz demenin akla mantığa sığan tarafı yok. Üniversitenin önünde 3'ncü Etap Raylı Sistem Projesi eski hali alt geçitle geçilirken şimdi yukarı çıkıyoruz. Neden yukarı çıkıyoruz dediğimiz de 9 milyon tasarruf ettik diyorlar. Amacınız tasarruf etmekse 3 kasap dükkanı ve süt dağıtımına 9 milyondan fazla reklam gideri harcamazdınız. Antalyalılar bu borçlanmaların karşılığında hizmet alabiliyorlar mı buna bakmalılar. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla da hizmetler şuanda Antalya'ya gelmiyor. Geçmiş projeleri devam ettirme adına borçlanma yapmak hoş bir durum değil. Antalya AK Parti ve Menderes Türel ile mega projelere alıştı. Çekimser oy vermemizdeki amaç engel olmak değil, buradaki yanlışa bir şerh düşmekti."HALK Mama, Halk Yem, Su Ürünleri Halleri ve Balık Pazarları, Her ilçeye ekonomik kreş, Kruvaziyer Liman ve Marina Projesi, Antalyaspor Kavşağı ve Falez Kavşağı arasına yeni yaşam alanı, Katlı yer altı otoparkları, Müzeler Adası, Falezlerde güneş enerjili aydınlatma, Antalyaspor ve Alanyaspor yaz kampı tesisleri, Turizm çalışanları için ring hattı, Balbey, Haşim İşcan ve Kaleiçi Dönüşüm Projesi, Çiftçiye makine desteği, Soğuk hava depoları, İhtiyaç fazlası domates için salça tesisi ve meyve suyu tesisi, Güneş enerjili kurutma fırınları, Organik gübre, tohum ve fide desteği, Festivaller şehri Antalya, Antalyaspor Koleji, Bilim Koyu, Çocuk doğa kampları, Dar gelirliye kira desteği, 65 yaş üstü vatandaşlar için Yaşam Köyü, Her ilçeye Yaşlı Kreşi, Kent Müzesi, Tahtalı ve Saklıkent kış turizmi merkezi, Kamu çalışanlarına sosyal tesis, muhtarların faturalarına destek.DENIZ süpürgesi, Halk Süt, Halk Et, Toptancı hallerde sabah çorbası(eskiden de yapılıyordu), Altın Portakal özüne dönecek, Öğrenciye can suyu (abonelikler öğrencilerin üzerine olmadığı için kullanan sayısı yok denecek kadar az), İstihdam ofisi (eskiden de olan bir sistem), Antalya'ya özgü çiçeklendirme(her dönem yapılan bir çalışma)