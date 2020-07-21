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Balığın soyunu kurtarıyor

Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
Balığın soyunu Antalya kurtarıyor
DİNOZORLAR döneminden bu zamana kadar gelen, ancak bilinçsiz avcılık nedeniyle nesli tükenmek üzere olan mersin balığının soyunu, Antalya'da yapılan araştırmalar kurtaracak. Mersin balığıyla ilgili uzun süredir çalışmalar sürdüren Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde ilk defa kitlesel üretim yapıldı. Mersin balığının üreme evresindeki iklim koşullarını birebir oluşturan enstitü, 30 anaçtan 25 bin yavru almayı başardı. Yavrular ayrı tanklarda büyümesi için özel olarak ilgilenilirken, üretimden sonra yavruların Türkiye karasularına salınacağı öğrenildi.

HAVYARI ÇOK DEĞERLİ
Havyarının kilosu 3500- 4000 dolardan satılan balığın, Türk kara sularındaki popülasyonunun arttırılması hedefleniyor. Enstitü Müdürü Serkan Erkan, nesli tükenmekte olan balıkları ise özellikle seçtiklerini söyledi.
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Balığın soyunu Antalya kurtarıyor
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