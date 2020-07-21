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Dostluk rüzgarı esti

Batı Akdeniz’de yerleşik yaşayan Ruslar, Eğirdir’e çıkarma yaptı. Türk-Rus dostluğunun 100’üncü yılı nedeniyle ilçeye gelen konuklar tarihi mekanları gezdi, Eğirdir Gölü’nde tekne turuna çıktı

Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
Dostluk rüzgarı esti
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Türk Rus dostluğunun 100'üncü Yılı nedeniyle gezi etkinliği düzenlendi. Antalya başta olmak üzere, bölgede yerleşik yaşayan Rus kökenli vatandaşlar, Eğirdir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik ile ilçeyi keşfetti. Hızırbey Camii ve Dündarbey Medresesi'ni gezen Rus konuklar, Eğirdir'de elektrikli tekne turuna da katıldı. Özellikle göldeki ışıklı su gösterilerinden çok etkilenen misafirler, Eğirdir'in elmadan yapılan meşhur ürünleri olan Şokelma ve elma reçelinin de tadına baktı.

ISPARTA'NIN MİSAFİR ODASI
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, bölge hakkında bilgi verirken, "Yüksek misafirperver bir ilçedesiniz, bugün rastgele bir evin kapısını çalsanız sizi misafir eder ve ağırlarlar. Burayı ikinci eviniz gibi görebilirsiniz. İlçemiz Isparta'nın misafir odasıdır" dedi.
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Dostluk rüzgarı esti
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