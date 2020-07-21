Hacıcaferoğlu veda edip gitti

ANTALYA'DA 2013 yılı Şubat ayında göreve başlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul il müdürü olarak atandı. Hacıcaferoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Antalya'ya ve spor camiasına veda edtti.Hacıcaferoğlu mesajında "Halka hizmet Hakk'a hizmet düsturu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak çalışmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğum, spor ve turizmin en önde gelen şehri Antalya'mızdan, "Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu" denilen ve Peygamber övgüsüyle kutsanmış, Sultan Fatih'in mührüyle milletimize emanet kılınan Aziz İstanbul'a hâdim olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu'nun tensipleriyle şahsıma tevdi edilen, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi ile ayrılmış bulunmaktayım. Tüm bakanlarıma, Antalya halkına ve STK'lara ayrı ayrı teşekkür eder, helallik arz-ı ile sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.