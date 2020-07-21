Isparta’da tarihi film heyecanı

Türklerin Anadolu'daki hakimiyetinin kabul edildiği zafer olan, Anadolu Selçukluların Bizans'a karşı kazandığı Miryokefalon Savaşı, beyaz perdeye taşınıyor. Türklerin Şafağı Miryokefalon adlı filmin çekimleri Isparta'da başladı. Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, ilçede Miryokefalon Savaşı'nı 42 yıldır kutladıklarını anımsattı. Başkan Sezgin, "Malazgirt Savaşı Anadolu'nun Türklere kapısının açıldığı savaştır, Miryokefalon Savaşı Anadolu'nun tapusunun alınışı ve Çanakkale Savaşı da ülkemizin kurtuluşudur. Biz Anadolu'nun tapusunun alındığı bu topraklarda, savaşın etkilerini dünya devletlerine göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.FILMI bu yıl tamamlamak istediklerini ancak salgın nedeniyle aksama yaşandığını dile getiren Sezgin, en kısa zamanda filmin izleyiciyle buluşmasını temenni ettiklerini söyledi. Sezgin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a daha önce senaryoyu verdik. Danışmanlarına 'bununla ilgilenin' demesinden sonra biz bu çekimleri ön plana çıkardık. İnşallah hayırlara vesile olur" diye konuştu. Filmin yönetmeni Turgut Ural ise "Bu savaşı en iyi şekilde yansıtmak için kullandığımız kostüme, dekora ve mekanlara çok özen gösteriyoruz. Tarih profesörlerinden de bu savaşla ilgili yeterli derecede teknik bilgileri alıyoruz" dedi.