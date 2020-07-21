Kocaman yürekleri var

ANTALYA'DA minik yüreklerin sokak hayvanları için yaptığı girişim takdir topladı. Sokak hayvanlarına koronavirüs salgını sonrası mama verenlerin azaldığına ilişkin bir haberi gören ilkokul öğrencileri Ege Yılmaz ve Beliz Arslan, aç kalan can dostlara destek vermek için harekete geçti.Harçlıklarından boncuk ve deri gibi takı tasarım malzemeleri alan ikili, bir hafta boyunca birbirinden renkli aksesuarlar hazırladı. Akranları sıcak havada deniz keyfi yaşarken Ege Yılmaz ve Beliz Arslan, hafta sonu Konyaaltı Kent Meydanı'nda stant açarak ürettikleri el işi ürünleri satışa sundu.El emeği ürünler büyük ilgi görürken, Ege Yılmaz ve Beliz Arslan hafta sonu tüm ürünlerini sattı. Elde ettikleri gelirle sokak hayvanlarına mama alacaklarını anlatan Ege Yılmaz, "İzlediğimiz haberde hayvanların aç kaldığını görünce çok üzüldük. Onlara yardımcı olacağımız için çok mutluyuz" dedi. Beliz Arslan ise yaz aylarında park ve bahçelere sıcaktan bunalan hayvanlar için su da koyduklarını belirterek, "Sokak hayvanlarına sahip çıkmak tüm insanların görevi" diye konuştu.