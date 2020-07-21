Kraliyet kirazına dünyadan ilgi var

TÜRKİYE'NİN kiraz üretiminin yüzde 10'unu karşılayan Isparta'nın en küçük ilçelerinden Uluborlu'da yetişen kiraz, Almanya, İngiltere, Fransa ve Çin'in de aralarında bulunduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor. Kalitesinden dolayı bir dönem İngiliz kraliyet ailesine de gönderildiği için 'Kraliyet kirazı' olarak bilinen Uluborlu kirazının hasadı devam ediyor.Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, il genelinde 70 bin dönümlük alanda kiraz üretimi yapıldığını, büyük kısmının ise 6 bin nüfuslu Uluborlu'da gerçekleştiğini anlattı. Selçuk, ilk ihracatın 1974'te yapıldığı ilçede 40 bin dönümlük arazide kiraz üreticiliği yapıldığını, bu yıl rekoltenin iyi olduğunu ifade etti. Uluborlu kirazının farklı ülkelerdeki raflarda yerini aldığını anlatan Selçuk, "Yurt dışı satışlarda 26-27 kalibre olan kirazlarımız tercih ediliyor. Üreterek ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.