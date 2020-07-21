Ligi iyi bitireceğiz

Aytemiz Alanyaspor, ligden düşmemek için mücadele eden ve bir puan ile ligde kalmayı garantileyecek olan Yukatel Denizlispor'a acımadı. Maçın uzatma dakikalarında attığı golle maçı 3 puanla kapatan turuncu yeşilliler, yeşil siyahlı rakibini ateşin içine atmış oldu.Maçtan sonra konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ikinci yarıdaki baskılı oyunla 3 puan aldıklarını söyledi. Bulut, karşılaşmasının kolay olmadığını belirten Bulut, "Rakip takım kendi sahasında karşılayarak oyun yollarını kapatmaya çalıştı. Biz elimizden geleni yaptık. Pozisyon yaratmaya çalıştık, yarattık da. Rakibe pozisyon da verdik, ilk yarı. İkinci yarı daha da baskılı oynamaya çalıştık. Ve bulduğumuz bir golle de maçı 1-0 kazandık, 3 puanı aldık" dedi.Erol Bulut, "İlk 5'in içerisinde olmak istiyoruz. Bu hedefimizi önümüzdeki haftaya bıraktık. Çünkü Galatasaray bir puan önümüzde. Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Biz de maçımızı alırsak bunu gerçekleştirmiş olacağız. Ondan sonra kupa final maçımız var. Ama önemli olan bugün burada kazanmamız. Futbolcularımı tebrik ediyorum" diye konruştu.