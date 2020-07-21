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Motosiklet kazası can aldı

Erdoğan CANKUŞ
Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
Motosiklet kazası can aldı
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ambulansla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Fethiye- Antalya kara yolu Karaçulha Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında meydana geldi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Tayfun Ç. idaresindeki 32 DM 359 plakalı ambulans, Şerafettin Kaya'nın kullandığı 48 JN 591 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kaya, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaya, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından ambulans sürücüsü Tayfun Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Motosiklet kazası can aldı
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