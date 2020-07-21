Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Paralimpikte kamp başladı

Paralimpikte kamp başladı

Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
Paralimpikte kamp başladı
KORONAVIRÜS salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden çalışmalara başlayan Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı, ilk açık saha kampında raketleriyle buluştu. Antalya'da Club Mega Saray Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdüren paralimpik tenisçiler, gelecek için umutlu konuştu.

2021 TOKYO HAZIRLIĞI
Salgın sürecinin sporcular için sıkıntılı geçtiğini dile getiren Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, "Sporcularımız pandemi sürecinden sonra ilk resmi kampına başladı. Engelli sporcularımız da artık sahada yerini alıyorlar. Pandemi süreci bizim için biraz yorucu ve sıkıntılı bir süreçti. Sporcuların fiziki ve mental anlamda toparlanmaları biraz zamanımızı aldı ama bugün tekrar tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden kurtulmaya ve etkilerini azaltmaya çalışıyoruz" dedi. Yurdagül, "Sporcularımızı her açıdan iyi duruma getirmeye çalışıyoruz. 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları için hazırlık çalışmalarımıza hız verdik ve artık sahadayız. Ülkemizi Paralimpik Oyunları'nda en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Paralimpikte kamp başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA