Paralimpikte kamp başladı

KORONAVIRÜS salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden çalışmalara başlayan Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı, ilk açık saha kampında raketleriyle buluştu. Antalya'da Club Mega Saray Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdüren paralimpik tenisçiler, gelecek için umutlu konuştu.Salgın sürecinin sporcular için sıkıntılı geçtiğini dile getiren Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, "Sporcularımız pandemi sürecinden sonra ilk resmi kampına başladı. Engelli sporcularımız da artık sahada yerini alıyorlar. Pandemi süreci bizim için biraz yorucu ve sıkıntılı bir süreçti. Sporcuların fiziki ve mental anlamda toparlanmaları biraz zamanımızı aldı ama bugün tekrar tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden kurtulmaya ve etkilerini azaltmaya çalışıyoruz" dedi. Yurdagül, "Sporcularımızı her açıdan iyi duruma getirmeye çalışıyoruz. 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları için hazırlık çalışmalarımıza hız verdik ve artık sahadayız. Ülkemizi Paralimpik Oyunları'nda en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" diye konuştu.