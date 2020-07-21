Salda testi geçti

BURDUR Valisi Ali Arslantaş, şehrin turizm çekim merkezlerinde incelemelerde bulundu. Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olma özelliğini taşıyan İnsuyu Mağarası ile gezisine başlayan Vali Arslantaş, mağarayı gezerek incelemede bulundu. Arslantaş, sarkıt ve dikitleri ile 600 metre uzunluğundaki galerileri ve eşsiz serin havasıyla yaz aylarının vazgeçilmez adreslerinden olan İnsuyu Mağarası'nın hak ettiği değeri görmesi için çalışacaklarını açıkladı. Vali Arslantaş, Osmanlı Türk İslam sivil mimarisinin en güzel örneklerinden olan Bakibey Konağı ve Mısırlılar Evi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Vali Arslantaş, şehrin diğer önemli çekim merkezi olan ve Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü ile ilgili de son gelişmeleri paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen Salda Gölü'nde su kalitesine yönelik ölçümlerin sonuçlarını paylaşan Arslantaş, "Su analiz sonuçlarına göre Salda Gölü'müzün suyu içilebilir" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan ise yaptığı açıklamada bakanlık olarak aldıkları tedbirlerle alandaki su kalitesinin arttığının analiz raporları ile ortaya çıktığını söyledi. Turan, "Şu anda içme suyu kalitesinde bir suya sahibiz. Aldığımız tedbirlerle katı atık girdilerinin, çöplerin düzenli bir şekilde depolanması sebebiyle gölde şu anda herhangi bir kirlilik bulunmamaktadır" dedi.