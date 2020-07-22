Annesini öldürüp teslim oldu

ANTALYA'DABerk Karan (25) annesi Seher Fak'ı (50) pompalı tüfekle öldürdükten bir gün sonra polise giderek "Annem evde kanar içinde yatıyor. Ben öldürmüş olabilirim" diyerek teslim oldu. Berk Karan'ın şizofreni hastası olduğu öğrenildi. Akıllara durgunluk veren olay 20 Temmuz'da Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Gökkuşağı Apart- manı'na meydana geldi.Annesi ile babası ayrı olan Berk Karan önceki gün annesinin yaşadığı eve gündüz vakti pompalı tüfekle gitti. Berk Karan, annesini salonda öldürüp ardından bir şey olmamış gibi gezmeye çıktı.Berk Karan 24 saat dışarıda gezdikten sonra 21 Temmuz sabahı eve geri geldi. Annesini evde kanlar içinde görünce polise giderek, "Annem evde kanlar içinde yatıyor. Ben öldürmüş olabilirim" dedi. Gelişmelerin ardından ekipler adrese gittiğinde talihsiz kadını kanlar içinde ölmüş görüntüsü ile karşılaştı. Berk Karan gözaltına alındı. Olayın ardından Seher Fak'ın komşuları olanlara inanmak istemedi. 20 Temmuz sabahı bir patlama sesi duyduklarını belirten yan komşuları, "Biz motor egzozu sandık. Meğer o saatte annesini öldürüp evden gitmiş" dediler. Emekli olduğu öğrenilen Seher Fak'ın maaşının tamamı ile sokak kedisi ve köpeklerini beslediği öğrenildi.