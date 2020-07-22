Boksörü 5 kişi deviremedi

ANTALYA'DA yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsü genç boksör, 5 kişiyle girdiği kavgada yaralandı. Olay Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Emre Y. (26), ana caddeye çıkacağı sırada yanına gelen otomobildeki iki kişiyle sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişiyle Emre Y. arasında kavga başladı. Kavgaya otomobildeki kişileri tanıyan 3 kişi daha dahil oldu.5 kişiyle karşı karşıya kalan Emre Y. çıkan arbedede yaralandı. Üstü başı yırtılan ve kafasına aldığı darbeler nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken Emre Y., yine de ayakta kalmayı başarırken, 5 kişi ise olay yerinden uzaklaştı. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Emre Y., tedavi edilmek üzere bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.