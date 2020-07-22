En eski çalgılar Patara için çalacak

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmde 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan etmesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında sürdürülen kazı çalışmaları yeni buluntularla devam ediyor. Likya Birliği'nin başkenti olan antik kentin tanıtımı da çeşitli etkinliklerle sürdürülüyor.Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti, önümüzdeki aylarda dünyanın en eski çalgılarının buluşacağı bir konsere ev sahipliği yapacak. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan flüt sanatçısı Doç. Lelya Bayramoğulları ile arp sanatçısı Aslıhan Güngör ve Antalya Devlet Opera ve Balesi'den Soprano Nurdan Küçükekmekçi'nin bir araya geldiği 'Trio Patara', antik kentte gerçekleştirecekleri konserle, izleyicilere dünyanın en eski çalgılarının buluşmasıyla zamanda yolculuğa çıkaracak.Trio Patara'nın, Patara Yılı'na hizmet için kurulduğunu anlatan Bayramoğulları, "Patara Yılı'na özel, kalıcı olması için yeni eserler besteletiyoruz" dedi. Küçükekmekçi ise "Antik tiyatroda bir performans sergilemek inanılmaz bir duygu" diye konuştu. Aslıhan Güngör de "Bu sanki zamanda yolculuk gibi" ifadelerini kullandı.