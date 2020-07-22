Forvette zirve Adis Jahovic’in

DEVRE arasında yapılan transferlerle birlikte müşhiş bir yükselişe geçen FTA Antalyaspor'da Makedon golcü Adis Jahovic, takımın en skorer ismi olmayı başardı. Yeni Malatyaspor'da kaydettiği 11 golle birlikte krallık yarışının üst sıralarında yer alan Jahoviç, bu sezon kırmızı beyazlı formayla en çok gol atan futbolcu olmayı da başardı. Son olarak Ankaragücü filelerini havalandıran 33 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor'da 6'ncı kez gol atma sevinci yaşadı. FTA Antalyaspor'da Sinan Gümüş ise bugüne kadar attığı 5 gol ile bu alanda zirvede yer alırken, Jahovic takım arkadaşından rütbesini almayı başardı.