Hiçbir başarı tesadüf değil

AYTEMİZ Alanyaspor'un eski sportif direktörü Taner Savut, Aytemiz Alanyaspor'un geldiği noktanın kesinlikle bir rastlantı olmadığını söyledi. Savut, "Şu anda büyük bir çalışma var. 2'nci Lig B kategorisindeyken sportif direktörlüğe başlamıştım. 3 yıl içinde Süper Lig ve sonrasında devam eden bir süreç. Ben bıraktıktan sonra da sportif anlamda aynı çizgi üstünde devam ediyorlar" dedi.arka planında çok profesyonelce, özenli bir çalışma olduğunu, scout birimi ile birbirini denetleyen bir mekanizma olduğunu belirten Savut, "Kupada devam etmiyor olsalardı daha az puan kaybı yaşarlardı. 7 yıl önce görev başlamıştım. Alanyaspor'un durumu ciddi bir planlamanın ürünüdür. Efecan, Emre Akbaba gibi isimler örnektir. Cisse, Bakasetas gibi isimlerin de performansını artıran bir sistem var takımda" diye konuştu.Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut hakkında da konuşan Taner Savut, "Erol hoca Fenerbahçe'den takım arkadaşım. Halen görüşürüm. Ama son 2 aylık süreçte kendisiyle çok görüşmek istemedim. Bu konuyu konuşmadım. Fenerbahçe, futbol açısından bundan kötü olamaz. Erol'un da Alanyaspor'da yaptıkları ortada. Pandemi sürecinde sakatlıksız götüren takımlar var demiştim. Erol Bulut da süreci iyi geçirdi. Fenerbahçe'nin iyi antrene edilmesi, sistemi ve kültürünün olması gerek. Erol Bulut, Fenerbahçe için en doğru isimdir. Devam ederse tabii ki onu ilgilendiren bir durum" ifadelerini kullandı.Bulut ile Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'de birlikte çalıştıklarına dikkat çeken Taner Savut şöyle konuştu: "Sportif direktörle teknik direktörün birbirini tanıyor olması çok önemli. Teknik adamın, sportif direktörü tanıyor olması zaman kaybını yaşatmayacaktır. Fenerbahçe'nin de zaman kaybına tahammülü yok. Erol Bulut, Fenerbahçe taraftarının ne istediğini bilen bir teknik adam. Nasıl futbol oynatacağını da bilir. Ben, Erol Bulut'un Fenerbahçe açısından en doğru isim olduğunu düşünüyorum."