Mehterana kadın eli

Isparta'da ev kadınlarından oluşan 20 kişilik grup, mehteran takımı kurdu. Kendilerine 'Erenler Mehteraniye Takımı' adını veren ve Isparta'da ilk mehteran takımını kuran Yaşar Erbil'in önderliğinde çalışmalarını sürdüren kadınlar, çevreden olumlu tepkiler alınca daha profesyonel hale gelebilmek için çalışmalarını da sıklaştırdı. Atabey ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılan kadınlar geçen hafta kursu başarıyla bitirerek belgelerini aldı. Çalışmalarını il merkezinde sürdüren kadınlar mehter takımı, ilk profesyonel gösterisini de bir çiftin kına gecesinde gerçekleştirdi.Usta öğretici ve grubun kurucusu Yaşar Erbil, "Bu fikir geçen yıl ekim ayında oğlumun sünnet düğününde filizlendi. Kına gecesi kadınlara yönelik bir eğlenceydi ve 'biz neden kadınlardan oluşan bir mehteran takımıyla gösteri yapmıyoruz' diye eşim aklıma bu fikri soktu. Erkek mehteran takımımızda görev yapan kardeşlerimizin eşlerinden, annelerinden oluşan grubu oluşturduk O günden sonra da bu duruma geldik" dedi.Ülke çapında kendileriyle birlikte 3 kadın mehteran takımı bulunduğunu ama diğer 2 takımın faaliyetlerini durdurduğu için şu an ülkenin tek kadın mehteranı olduklarını vurgulayan Yaşar Erbil, "İnşallah çok büyük hedeflerimiz var. Bizim tek şartımız çıkacağımız gösterilerin sadece kadınlara ait olmasıdır. Şimdilik Isparta'da yapılan faaliyetlerle gösterilerimizi sürdürüyoruz. İleride ülke çapında belirttiğimiz kıstaslarda tekliflere açığız" diye konuştu. Erenler Mehteraniye Takımı'nın Mehterbaşı Fatma Tarhan, "Ecdadımız olan Osmanlı'da neler yaşandıysa biz de Yaşar hocam sayesine bunu yaşayalım, yaşatalım istedik" diye konuştu. Mehteranın kösçüsü Hilal Kalaycı, oğlunun da erkeklerden oluşan 'Erenler Mehter Takımı'nda kösçü olarak görev yaptığını belirtti.