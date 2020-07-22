Mucize köyde başarı hikayesi devam ediyor

TARIMSAL üretimdeki başarısı ile şehirden köye göç akımı başlatan Isparta'ya bağlı Deregümü Köyü'nde seralarda domates hasadı başladı. 700 dönümlük seralarda yetiştirilen domateste bu yıl yaklaşık 15 bin ton rekolte bekleniyor. Hasadın başlamasıyla seralarda toplanan domates ilk etapta Ankara, Konya, İzmir, İstanbul gibi büyükşehirlere gönderiliyor. Her yıl Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine de ihraç edilen Deregümü domatesi, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Deregümü mucizesi hakkında konuşan Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Eskiden Deregümü Köyü'nde domates üretimi yoktu. Seraların olduğu yerlerde üzüm bağları, karpuz tarlaları vardı. Köylü vatandaşlarımız birleşti ve büyük seralar kurdular. Toplam bin 200 dekar sera alanında üretim yapılıyor. Bunun 700 dekarında domates üretiliyor. Burası göç alan bir köyümüz. Ülke ekonomisine katkı sağlıyor" diye konuştu. Domates üreticisi Hasan Akdemir ise ilk hasadı bugün 100 kasayla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Akdemir, "Organik üretim yapıyoruz. Bombus arılarını kullanıyoruz" dedi.