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Şiddet finali

2. Lig Play-Off maçında protokol tribünü eskiyi aratmadı. Sakaryaspor yöneticileri maçtan sonra koltuk dahil ellerine ne geçtiyse etrafa savurdu

Giriş Tarihi: 22.7.2020 ABONE OL
Şiddet finali
Antalya'da önceki akşam oynanan Ankara Demirspor-Sakaryaspor TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final maçı sonrası protokol tribünü karıştı. Koltuklar tribünden aşağıya fırlatıldı, yumruklar havada uçuştu.

KOCA KOLTUĞU ATTILAR
Antalya'da bu akşam saat 22.00'da başlayan TFF 2. Lig Play - Off maçında Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi. Titanic Mardan Palace Stadyumunda oynanan müsabaka sonrası tribünler karıştı. Galibiyetin ardından Ankara Demirsporlu bir futbolcunun tünele gireceği sırada sarf ettiği iddia edilen sözlerine, tribündeki Sakaryaspor cephesinden tepki geldi. Aralarında yöneticilerinde bulunduğu Sakaryaspor kafilesi ile Ankara Demirspor cephesi arasındaki tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Protokol tribününden koltuklar aşağıya fırlatıldı.

POLİS DEVREYE GİRDİ
Gerginliği polis ekipleri kontrol etmeye çalışırken, Ankara Demirspor'dan bazı yöneticiler yumruk ve tokatlı saldırıya uğradı. Kavganın devam etmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri protokol alanına gelerek tarafları ayırdı.Polisin güvenlik önlemlerinin ardından Ankara Demirspor yönetimi stadyumdan ayrıldı.

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Şiddet finali
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