Türkiye’nin balık yuvası

ANTALYA Yat Limanı'nda, av baskısı ve iklim değişikliği nedeniyle popülasyonu azalan balık türlerinin artırılması amacıyla denize 15 bin yavru deniz levreği bırakıldı. Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile balık üretimi yapılan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nün Müdürü Serkan Erkan katıldı.Tüm Türkiye'deki deniz ve tatlı sulara enstitüde üretilen balık türlerinin dağıtımının yapıldığını anlatan Vali Ersin Yazıcı, "Enstitüde, 30'un üstünde balık üretimi devam ettiriliyor. İnşallah yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda çok farklı türleri ülkemizin denizleri ve tatlı sularında yaşatmaya gayret edeceğiz. Bu Antalya için bir onur" dedi.Enstitü Müdürü Serkan Erkan ise bu yıl toplamda 50 bin yavru levreğin Antalya Körfezi'nden denize bırakılacağını açıkladı. Balık üretiminin yanı sıra araştırmaların da sürdüğünü anlatan Erkan, "Hızla çoğalan istilacı türler olan balon balığı ve aslan balıklarının mücadelesi ve yayılma alanlarıyla ilgili çalışıyoruz. Hatay'dan Çanakkale'ye kadar izleme çalışmamız var. Bu balıkların biyolojisini çözüyoruz ve ne yapılabilir hakkında görüşüyoruz" diye konuştu.