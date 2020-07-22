Umut peşindeler

Antalya'da hakkında kayıp ihbarında bulunulan Kazakistanlı Araylım Orynbayeva'yı (21) arama çalışmaları iz bulma köpeği 'Melon' ile devam ediyor. 2 aydır bulunamayan Araylm için Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki mezarlık ve ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı. Çalışmaya AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri de katıldı.Konyaaltı ilçesinde yaşayan Kazakistanlı öğretmen olan Saltanat Orynbayeva, kızının mayıs ayından önce ülkesinde bulunan babasıyla telefonda tartıştığını ve evden ayrıldığını söyledi. Kızı Aryalım'dan bir daha haber alamadığını belirten annenin polise başvurması ile iz takip köpeği ve dronenin de kullanıldığı arama çalışmaları Altınyaka bölgesinde yoğunlaştı. Polis kayıp genç kadının bulunması için çalışmaları süreceğini bildirdi. Anne Orynbayeva da umudunun tükenmediğini söyledi.