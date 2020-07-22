Yaylalı gençlerin rafting keyfi

ANTALYA'NIN Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası yakınlarındaki Yayla Kılınçlı Mahallesi'nin gençleri, bu yıl 8. düzenlenen Geleneksel Köprüçayı Rafting Turu'nda gönüllerince eğlendi. Etkinliğe 64 kişi katıldı. 7 botla Köprü Çayı'nda rafting yolculuğuna başlayan gençler, 4 saat süren rafting yolculuğunda yaklaşık 30 kilometre yol yaptı. Rafting sonrası hep birlikte go-kart yapan gençler, kendi araçlarıyla tekrar Kaş'a döndü. Raftinge öncülük eden futbol hakemi Veli Günay, "Yazın bölge halkı yaylaya çıkarak, Yayla Kılınçlı Mahallesi'ndeki evlerine geliyor. Biz de düzenlediğimiz etkinliklerle köyümüz gençlerini tanıştırıyoruz, kaynaştırıyoruz" dedi.