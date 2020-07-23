Aslan kafesi hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Diğer grup, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sahada çalıştı. Akrepler, şampiyonluk hayali suya düşen Aslan'ı yenip ligi iyi bitirmek istiyor.FTA Antalyaspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Yarın saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Cemal Bingül ve Özgür Ertem yapacak.