Bir annenin çaresizliği

ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesinde yaşayan Kazakistan uyruklu Arailym Orynbayeva'nın (21) kayboluşunun üzerinden 72 gün geçti. Anne Saltanat Orynbayeva (41) hala umutla kızının bulunmasını bekliyor.Kızının 9 Mayıs Cumartesi günü kimlik ve pasaportunu yanına almadan ayrıldığını anlatan Saltanat Orynbayeva, kızın güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüsüne yakın kısımda bulunan dağlık ve ormanlık alanda inceleme yaptı. Acılı anne, önceki gün bölgede AKUT, AFAD, UMKE ve polis ekiplerinin iz köpeği ve drone desteği ile arama yaptığı patika ve ormanlık alanda son bir umutla kızının izini sürdü. Gözleri dolan anne, ormanlık alana uzun süre baktı. 'Kızımın en son görüldüğü yer burası' diyen Orynbayeva, "Kötü bir haber gelecek diye çok korkuyorum. Gece ve sabahları çok korkuyorum. İçim ateş gibi yanıyor. Benim umudum var. Allah'ım iyi haber nasip etsin. Hayatımda böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.