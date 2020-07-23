Careta Carettalar için yaşam nöbeti

KORONAVİRÜS sürecinde izole bir tatil geçirmek amacıyla ailesiyle Antalya'ya gelen 45 yaşındaki Anastasia Kolyada, Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde caretta carettaların neslini sürdürmesi için iki aydır gönüllü yaşam nöbeti tutuyor. Her gece sabaha kadar carettaların denizden çıkarak sahilde yuva yapmalarını takip eden Kolyada, deniz canlılarının markalama işlemini yaptı, yuvaları koruma altına alma çalışmalarına katıldı.Eşi ve 2 çocuğuyla mart ayında geldiğini anlatan Kolyada, "Benim için bir çocuğu büyütmek, doğum yaptırmak gibi bir şey oldu. Anne carettaların çıkışlarını gördüm, yumurta bırakmalarına tanıklık ettim" dedi. Bölgede carettaların "Rus annesi' olarak tanınan Kolyada'ya, çalışmaları dolayısıyla komisyon tarafından plaket verildi. Çıralı Kıyı Koruma Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz ise "Yabancı bir turistin bu kadar fedakarca görev yapması bizleri de çok mutlu etti. Deniz kaplumbağaları buradaki gönüllüleri büyük bir aile haline getiriyor" diye konuştu.