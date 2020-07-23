Cinayetin sebebi İstanbul kavgası

ANTALYA'DA annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim olan Berk Karan'ın (35) ilk ifadesi ortaya çıktı. Polise verdiği ifadesinde annesiyle sürekli fikir ayrılığı yaşadıklarını anlatan Karan, Antalya'ya alışamadığını, İstanbul'a taşınmayı teklif ettiği annesinin olumsuz yanıtı üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle vurup, öldürdüğünü söyledi.Şizofren olduğu öğrenilen Berk Karan, "Ben İstanbul'da yaşamak istiyordum, o ise Antalya'da. Bu yüzden tartışma çıktı. Ben de öldürdüm" dedi. Olay, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde meydana gelmişti. Cinayetin meydana geldiği evdeki eşyalar, temizlik görevlileri tarafından bina dışına çıkarıldı. Eşyalardan bazılarının üzerinde kan izleri olduğu dikkati çekti. Eşyalar, bir kamyonete yüklenip, götürüldü.