Çöpten sıcak yuvaya

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yeni doğan kedi yavrusu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ağzı kapalı iki poşete konularak çöpe atıldı. Vatandaşlar tarafından barınağa teslim edilen kedi, tedavisinin ardından sahiplendirildi.Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Çöp poşetinden ses geldiğini duyan 2 kişi, çöp poşetini açınca şoke oldu. Ağzı bağlı beyaz bir poşetin içinde ölümü bekleyen yavru kedi, hayvanseverler tarafından kurtarıldı. Çöp kutusunun olduğu sitede ofisi olan avukat Atalay Arslan da yaşananları sosyal medya üzerinden duyurdu. Arslan, "Daha yeni doğduğu belliydi. Terden sırılsıklam haldeydi. Ölmek üzereydi. Bunu yapan insanların insanlığından şüphe ediyorum" diye konuştu.Yavru kediye su verdiklerini anlatan Atalay Arslan, kediyi belediyenin barınağına teslim ettiklerini söyledi. Yaşananların ardından barınaktan da iyi haber geldi. Yavru kedinin barınağı arayan bir kişi tarafından sahiplenildiği kaydedildi. Kedinin bağlık durumuyla ilgili sıkıntı olmadığını belirten veteriner hekimler, kedinin sadece sıcaktan etkilendiğini söyledi.