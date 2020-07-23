Düğünlerin iki yüzü

ANTALYA'DA yapılan sokak düğünleri koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkarırken, düğün salonlarında ise bütün önlemler alınıyor. Düğün sahipleri ile 'korona sözleşmesi' yapan düğün salonu işletmecileri, olası kural ihlallerinde her türlü yasal sorumluluğu düğünü yapanlara yüklüyor.Kapalı ve açık düğün salonlarında masalar sosyal mesafeye uygun konulurken, pistte gelin ve damat dışında oyuna izin verilmiyor. Salon düğünlerinde kurdele, eşarp, mendil, poşu ve ne varsa sosyal mesafe aracı olarak kullanılıyor.Antalya sokaklarındaki düğünlerde ise sosyal mesafe hiçe sayılıyor. Kalabalık ortamlarda yan yana oturanlar, halay çekerken ele ele tutuşanlar koronavirüse davetiye çıkarıyor. Kepez ilçesinde yapılan bir düğünde ise aracın arkasındaki 'Koranaya inat, düğün yaptık' yazısı dikkati çekti.