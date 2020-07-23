Ermeneklilerin çilesi sürüyor

ANTALYA Muratpaşa ilçesinde mülkiyet sorunu yaşanan Ermenek Mahallesi'nde daha önce gerilimler yaşanan ihale süreci devam etti. CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nin Değirmenönü Kültür Merkezi'nde düzenlediği ihalede, 48 parselin satışı yapıldı. Yaşanan kavgalar nedeniyle defalarca ertelenen ihalelerin son etabında yine olay çıktı. Çıkan tartışmalar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.İhalenin yapılacağı alanda ve merkez önünde güvenlik güçleri tarafından önlem alındı. İhale salonuna giren vatandaşların ise ateşleri ölçülerek, içeriye alındı. İhale sırasında dışarıda mülk sahipleri ile ihaleye dışarıdan katılan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. İhalede kendi evine farklı fiyat koyarak talip olan vatandaşlara tepki gösteren mülk sahipleri, güvenlik güçleri tarafından sakinleştirildi.Babasının evi için ihaleye gelen Zeliha Alkan, "Vatandaş yıllardır emek gösterdiği arsayı almak için mücadele ediyor. Kendi evini almaya çalışıyor. Hepsi gariban. Kredi çekerek parayı denkleştirmeye çalışıyor. Burada 3 mülk sahibi varsa 20 tane emlakçı var" ifadelerini kullandı. İhale için bekleyen Meral Aksun ise, "Kendi evimizi almak için yarışıyoruz. 200 bin lira değer biçilen ev açık artırmada 600 bin liraya çıkıyor. Kredi çeksek bize maliyeti belgi bir milyon TL olacak. Vatandaş nasıl ödesin" dedi.