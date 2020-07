Gidecek olan gider

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Aylık Meclis Toplantısı'nda takımın geldiği nokta ve geleceği hakkında işadamlarına bilgi verdi. Çavuşoğlu, sözleşmesi bitecek olan ve transfer teklifi gelen futbolcularla ilgili de görüşlerini açıkladı.Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'da sözleşmesi biten 10 futbolcunun hepsinin kulüpte kalmasını istediklerini söyledi. Djalma Campos'un kulüpten tamamen ayrıldığını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Mevcut oynayan ve sözleşmesi biten oyuncularımızın tabii ki kulübümüzde kalmasını isteriz. Gitmek isteyenlere de teşekkür eder, isteyenleri göndeririz, onların yerine yenileri gelir. Her zaman olduğu gibi futbolun içerisinde giden veya gelenler olur" dedi.N'Sakala'nın Beşiktaş ile anlaşıp anlaşmadığı konusunun gelecek günlerde belli olacağını ifade eden Başkan, "Nsakala'nın isterse kalır isterse de gidebilir. Kendisine teklifimizi yapmıştık. Anlaşma noktasına kadar da gelmiştik ve istediği rakamları kendisine vermiştik. Ama daha sonra geri adım attı. Şu anda maçlar devam ediyor. Neticesinde kupa maçı bitinceye kadar bizim futbolcumuz. Sonra kendisiyle tekrar oturup konuşuruz. Kalmak istiyorsa kalır. Sözleşmesi biten bir futbolcunun yolu açık zaten" diye konuştu. Başkan, Beşiktaş yönetiminin N'Sakala konusunda özür dilediğini de sözlerine ekledi.Bakasetas ile de ilgilenen takımlar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Bakasetas'ın gözde futbolculardan biri olduğunu vurguladı. Hasan Çavuşoğlu, "Futbolun içinde de ticaret var. İstediğimiz rakamlar olursa tabii ki her futbolcuyu satabiliriz. 'Bakasetas gibi 2-3 oyuncumuza teklif gelir' diye düşünüyoruz. Alırsın ama satış konusunda yani. Futbolcuların da kafası şu anda transferde değil sadece kupada. Kimse transfer konuşmuyor. Papiss Cisse'nin de sözleşmesi bitiyor ama kupayı alırsak bazı şeylerin değişeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Yabancı oyuncu kuralına ilişkin her zaman görüş belirttiğini ifade eden Çavuşoğlu, yeni karardan memnun olmadıklarını kaydederek, 14 yabancı yerine 12 yabancı oyuncu olabileceğini anlattı. Çavuşoğlu, gelecek günlerde kulüp başkanlarının görüşüyle yabancı oyuncuda makul bir sayının açıklanacağına inandığını dile getirdi.AYTEMIZ Alanyaspor deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına Cengiz Aydoğan tesislerinde yapılan antrenmanla başladı. Antrenman öncesi, Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcular, doğum günü olan Fabrice N'Sakala, Eray Birniçan ve Buluthan Bulut için pasta kesilerek kutlama yaptı. Kutlamanın ardından Bulut ve yardımcılarının nezaretinde ısınma çalışmalarıyla antrenmana başladı. Daha sonra pas ve yön değiştirme çalışması yapan turuncu yeşilliler, antrenmanı taktik çalışmasıyla tamamladıZIRAAT Türkiye Kupası'nda oynanacak Trabzonspor maçı için düne değil, yarınlara baktıklarının altını çizen Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Onlar da çıkar sahada oynar, biz de çıkar sahada oynarız. Netice ortada sahada olur, herkes ona saygı duyar. Yapacak bir şey yok. Çünkü futbol sahada oynanıyor. Sahanın dışındaki olaylar olmaması gereken şeyler her zaman. Her zaman futbolda dostluğu ve kardeşliği ön planda tuttuk. Bundan sonrada bizim bu tavrımız devam edecektir. Biz sadece işimize bakarız ve işimizi yaparız."