İlk yavrular çıktı

ANTALYA'NIN Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde bulunan Çıralı Sahili'nde yuva yapan caretta caretta deniz kaplumbağalarının ilk yuva açılışı gerçekleşti. Geçen yıl 86 yuvanın bulunduğu Çıralı'da bu yıl 90 yuvaya ulaşılırken, deniz kaplumbağalarının yuvalama döneminin devam ettiği belirtildi. Açılan ilk yuvada 90 yumurta bulunurken, 37'si canlı olarak denize ulaştı.Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen yuva açılışın Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altınkaya ve gönüllüler katıldı.