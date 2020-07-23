Kabak Sokağı büyüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde açıldığı günden bu yana yerli-yabancı bütün misafirler tarafından büyük ilgi gören 'Kabak Sokağı' genişliyor. Alanya Belediyesi'nin engelli bireylerle ortak yürüttüğü çalışmada ilçenin simgelerinden olan su kabakları, engelli bireylerin marifetli elleriyle şekilleniyor.İlk yıl 700 kabakla başlayan proje, bu yıl 2 katına çıkarılarak sokağın rengine renk katıldı. Proje kapsamında Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde görevli El Sanatları Öğretmeni Ayşegül Macar Koçak eşliğinde, farklı engel gruplarından 21 engelli çalışıyor. Kabak sayısı şimdiden bin 600'e ulaştı. Yapılan kabaklarla bütün sokağın aydınlatılması planlanıyor. Toplamda 135 metrelik alanda sergilenen işlenmiş su kabakları, her ziyaretçinin dikkatini çekiyor.Türkiye'ye örnek olan sokak boydan boya genişletilerek Alanya'da yaşayan vatandaşlara ve Alanya'ya gelen misafirlere seyir zevki sunuyor. Bu çalışma içerisinde yer almaktan mutluluk duyan engelli bireyler, vatandaşlar ve çarşı sakinleri başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Projenin fotoğrafları sosyal medyada da yoğun ilgi çekti.