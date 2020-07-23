Kurtuluş Barajı ile 4 milyonluk katkı

BURDUR'UN Ağlasun ilçesine kazandırılan en önemli yatırımlardan biri olan Kurtuluş Barajı'nda sona gelindi. Gövde altı sıyırma kazısı, gölet ulaşım yolları, enjeksiyon imalatı, derivasyon kanalı kazısı ve derivasyon hattı gibi tüm aşamalar tamamlanırken, gövde imalatlarının yapımına devam ediliyor.AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, barajın bölgede ekonomik yaşamı şekillendireceğini söyledi. Bayram Özçelik, barajın gövde dolgusunun tamamlanmasına son 5 metre kaldığını belirterek, gövde imalatının 2020 yılı içinde tamamlanacağını duyurdu. Özçelik, baraj ile 2 bin 640 dekar arazinin sulanacağını ve milli ekonomiye yıllık 4 milyon TL'lik katkı sağlanacağını açıkladı. Yasin Uğur da DSİ'nin son dönemde yaptığı yatırımların artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını anlattı. Uğur, "Kurtuluş Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. İstihdama da büyük katkı yapılacak" dedi.