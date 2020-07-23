Skandal paylaşıma işlem yapılacak

FTA Antalyaspor'da son haftalarda elde edilen galibiyetlerin sevinci kısa sürdü. İşadamı ve Antalyaspor Kulübü Derneği Genel Kurul Üyesi Ali Peker, sosyal medya hesabından ''Antalyaspor Başakşehir'i şampiyon yaptı. Çünkü yattı'' sözlerini paylaşması ortalığı karıştırdı. Paylaşımdan sonra kırmızı beyazlı camia ayağa kalkarken, mevcut yönetime muhalif bir kişi olarak bilinen Ali Peker bir süre sonra paylaşımını sildi.Ali Peker'e tepki gösteren ve paylaşımının altına yorum yapan Antalyaspor Vakfı ve Antalyaspor Kulübü Derneği İkinci Başkanı Mustafa Yılmaz, "Antalyaspor hiçbir zaman birilerini şampiyon etmek için veya birileri bir alt lige düşmesin diye yatacak bir kulüp değildir. Her maça çıkar aslanlar gibi mücadele eder, yenilir veya yener. Şayet bu düşüncenizin arkasındaysanız şikayetçi olmanızı öneriyorum. Antalyaspor tarihi boyunca böyle bir ithamı hak etmemektedir. Üstelik Antalyaspor Kulübü Derneği Genel Kurul üyesisiniz. Zaten bu yazınızla ilgili hakkınızda gerekli işleme başlanılacaktır" dedi