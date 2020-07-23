Sural davası sona erdi

AYTEMIZ Alanyaspor'un 28 Nisan 2019'da deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten Kayserispor maçının ardından yaşanan trafik kasasında yaşamını yitiren Josef Sural davasında karar çıktı. Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural'ın içinde bulunduğu minibüsü kullanan sürücü Esat A.,ALANYA 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mhakeme ayrıca sürücünün ehliyetine 1.5 yıl süreyle el koyulmasını kararlaştırdı.