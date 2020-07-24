14 yaşındaki genç kalbine yenik düştü

ANTALYA Manavgat'ta kaldırımda babasının işten gelmesini beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Olay, Hatipler Kavşağı'nda meydana geldi. Babasının arkadaşına ait iş yerinin önünde babasının işten dönmesini bekleyen Ömer Dilber, bisikletini kaldırımdaki trafik levhasına dayadığı sırada birden yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi talihsiz genci hastaneye götürdü. Dilber hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Dilber'in Genç Saray Spor'un altyapı futbolcusu olduğu ortaya çıktı.