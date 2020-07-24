Alanyaspor ilk 5 aşkına

Aklı gelecek hafta Çarşamba günü Trabzonspor ile İstanbul'da oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde olan Aytemiz Alanyaspor, ligdeki son maçında Konyaspor deplasmanına hazırlanıyor. İlk 5 umutlarını sürdüren turuncu yeşilliler 3 puan alıp Avrupa hayalini bir adım ileriye taşımayı planlıyor. Konyaspor açısından zorlu olan maçı, Ankara bölgesinden Serkan Tokat yönetecek. Turuncu yeşilliler, Serkan Tokat'ın yönettiği 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Konyaspor ile Alanyaspor arasındaki bu önemli maçta Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Satman ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.