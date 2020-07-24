Güzel kapatalım

Süper Lig Cemil Usta Sezonu Fraport TAV Antalyaspor için bugün sona eriyor. İlk yarıda 14 puan topladıktan sonra düşme adayları arasında gösterilen, ancak ikinci yarıda 16 maçta 30 puan toplayarak en iyi 3 takımdan biri olan FTA Antalyaspor, pandemi arası sonrası büyük düşüş yaşayan Galatasaray'ı konuk edecek. Antalyaspor'un ligi 8'inci sırada bitirmekten başka hedefi yokken Galatasaray da ligi 5'inci sırada bitirebilmek için galibiyet arayacak.FTA Antalyaspor, bu karşılaşmaya yine 7 oyuncusundan yoksun çıkacak. Ülkesinden dönemeyen ve sözleşmesi bittiği için artık takıma katılmayacak olan Charles'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Ondrej Celuksta, Harun Alpsoy ve Bahadır Öztürk bugün forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Yekta Kurtuluş da takımını tribünden izlemek zorunda kalacak.Bu sezon ligde umduğunu bulamayan takımlardan biri olan Galatasaray ise Antalya'ya tek bir amaç için geldi. Şu anda bulunduğu 5'inci sırayı korumak. Gelecek sene Avrupa kupalarında yer almak isteyen İstanbul ekibinde sakatlıkları süren Muslera, Andone, Falcao ve Lemine forma giyemeyecek. Futbolu bıraktığını açıklayan Selçuk İnan ile takımdan ayrılan Mariano da Antalyaspor'a karşı oynamayacak.Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak olan Süper Lig 34'üncü hafta açılış karşılaşmasında Suat Arslanboğa düdük çalacak. Karşılaşmaya FTA Antalyaspor'un kalede Ferhat Kaplan, savunmada Nazım Sangare, Veysel Sarı, Fedor Kudryashov, Eren Albayrak, orta alanda Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Doğukan Sinik ve Amilton Minervino, hücum hattında ise Adis Jahovic 11'i ile çıkması bekleniyor.