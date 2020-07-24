Her günleri böyle olsa

ANTALYA'DA, bir sitenin havuzundaki çocukları izlemek için çöp konteynerinin üzerine çıkan 10 yaşındaki kağıt toplayıcısı M.H., fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından kardeşleriyle birlikte havuza götürüldü. M.H. ile kardeşleri, daha sonra Antalya Akvaryum'u gezdi.Fotoğrafın Hurma Mahallesi'nde çekildiğini belirleyen belediye ekipleri, 2 gün boyunca aradıkları M.H.'yi kağıt toplarken buldu. M.H. ile 3 kardeşi, bir spor merkezine götürüldü. Burada havuza giren kardeşler daha sonra da Antalya Akvaryum'a götürüldü ve gün boyu keyifli anlar geçirdi.