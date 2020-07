Kadınlar plajsız kaldı

Antalya'da AK Partili Menderes Türel döneminde kadınlara pozitif ayrımcılık yapılarak açılan kadınlara özel plajlar tek tek kapatılıyor. Geçen yıl Alanya ve Gazipaşa ilçesi sınırları içinde yer alan ve yılda 40 bin kadını ağırlayan Aysultan Kadınlar Plajı'nın kapatılmasının ardından bu yıl da Finike'deki Altuncan Hatun Kadınlar Plajı kapatıldı.Finikeliler ve bölgedeki vatandaşlar tarafından Andrea Doria Koyu olarak bilinen Altuncan Hatun Kadınlar Plajı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla Finike Belediyesi'ne kira karşılığı devredildi. Her ay yaklaşık 5 bin kişiyi ağırlayan ve sadece Finike merkezindeki değil, Finike kırsalı, Demre, Kumluca ve Elmalı'dan kadınların da akın ettiği plajın CHP'li belediye tarafından kapatılması tepki çekti.Finike Belediyesi, ardından plajda gerekli çalışmaları en kısa sürede yaparak, Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'nda halkın ve turistlerin kullanımına açacağını duyurdu. CHP'li Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, plajın halkın kullanımına nasıl sunulacağı yönünde alınacak kararda Finike halkının düşüncelerinin etkili olacağını ifade etti. Başkan Geyikçi, "Belli bir yaşın üzerindeki hemşerilerimiz plajı kullanamamaktan dolayı üzüntülerini dile getiriyordu. Çocukluğunda, gençliğinde, ailesiyle plajı kullandıklarını ama şimdi kullanamamaktan dolayı burukluklarını ifade ediyorlardı. Belediye olarak, toplumumuzun tümünü kucaklayacak bir şekilde plajımızı kullanıma sunacağız" dedi.Geçen yıl, sahili kullanan Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Aksekili kadınların yaşadığı mağduriyeti bu yıl dan itibaren Finike ve çevre ilçelerdeki kadınların denizin tadını çıkaramayacak olması CHP'nin kadınlara bakış açısını ortaya çıkardı. Finike Turunçova ve Hasyurt, Kumluca, Elmalı ve Demre'den iki saatte bir araç kaldırılıp bölge kadınları plaja taşınıyordu. Her türlü detayın düşünüldüğü plajda her biri 100 metrekare olan 3 ahşap iskele, şezlong, duş, soyunma kabinleri, tuvalet, büfe, kır kahvesi, 26 araçlık otopark, ibadethane ve mescit bulunuyor.