Koronavirüs maskesi düştü

Koronoaviras salgınını önlemede etkin olan maskeler ağız hizasından düştü. Vaka sayılarının düşük ve maske takmanın zorunlu olmadığı Antalya ise bazı kişilerin maskelerini kollarında, ellerinde veya çene altında taşıdığı görüldü. Maskelerini takmayan kişilerin, en büyük gerekçesi ise hava sıcaklığı oldu. Maskesi elinde yürüyen Sedat Arslan, "Hava sıcak, bunaldım. Maske yüzümdeyken nefes alamıyorum. Bu nedenle çıkarttım ve elimde taşıyorum. Şimdi takacağım" dedi. Maskesi çenesi altında olan Handan T., "Şimdi otobüsten indik. O kadar bunaldım ki hava almak için çıkardım. Şimdi takacağım" diye konuştu.Antalya'da Kültür Mahallesi'nde düğün yapan bir grup korona virüse aldırış eğlendi. Eğlencede grubun sokağı araç trafiğine kapatması dikkat çekti. Korona virüse aldırış etmeden eğlenceye devam eden misafirler sosyal mesafesiz ve maskesiz vatandaşların oyun havası oynadığı anlar ise kameralara yansıdı. Mahallede yapılan düğünde eğlenceye katılan vatandaşların yanı sıra, misafirler de eğlenceyi toplu bir şekilde sosyal mesafesiz izledi. Salgını umursamadan oyun oynayan davetliler gelini ortalarına alıp eğlendi.