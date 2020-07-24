Şehit eşine vefa örneği

ISPARTA Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, 45 yıl önce şehit olan polis memuru İsmail Bıçakçı'nın eşi Gülşen Bıçakçı'yı evinde ziyaret ederek büyük vefa örneği gösterdi. Hatırlanmaktan dolayı sevincini belirten üç evlat sahibi Gülşen Bıçakçı, "Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Hep yanımızda. Yaşadığımız Allah'tan geldi, teslim olduk. İnanç olmasa sabretmek çok zor olurdu" diye konuştu.Başkan Başdeğirmen de şehitliğin çok yüksek bir mertebe olduğunu belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin, her zaman güçlü kılsın. Bizlerde şehitlerimiz sayesinde bu vatanda rahat bir şekilde yaşıyoruz, görevimizi yapma imkanı buluyoruz" dedi. Şadiye Başdeğirmen de, tek başına üç evlat yetiştiren Gülşen Bıçakçı'yı tebrik ederek, "Ne mutlu ki size, evlatlarınızı ne kadar güzel büyütmüşsünüz" dedi.